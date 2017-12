Niek van Dijk schiet SVV’56 langs Bruchterveld

De twee hoogvliegers in de vierde klasse legden beiden erg fysiek voetbal op de koude grasmat in Bruchterveld. Vanaf minuut één ging het heen en weer, waarbij SVV in het begin meer grip had op de tegenstander door op de juiste momenten druk te zetten. In de elfde minuut leverde dat een voorsprong op toen Niek van Dijk een voorzet van zijn tweelingbroer Rick van Dijk binnenwerkte. Bruchterveld kreeg daarna enkele kansen op de gelijkmaker, onder meer via enkele vrije trappen van Lesley op de Haar, maar de thuisploeg slaagde er niet in te scoren.