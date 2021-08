Niet CSV Apeldoorn of Columbia, maar vierdeklasser Groen Wit’62 is Apeldoorns beste

Nadat Vink de laatste penalty stopte, schreeuwde hij het uit van blijdschap en renden zijn teamgenoten juichend op hem af. De verrassing was compleet. Eerder in de week schakelde de ploeg van trainer Marcel Vink titelverdediger Columbia uit. Het vertrouwen voor de finale was dan ook groot, vertelde de coach. „We zijn de wedstrijd tegen Columbia aangegaan met de ambitie om te winnen. We wilden niet inzakken om de nederlaag klein te houden. We lieten Columbia geen seconde met rust en maakten goede goals. Dat gaf een boost en daardoor stelden wij het doel om het toernooi te winnen.”