Niet meer shinen met de voetjes in het zand

Het is een druilerige ochtend. Koud bovendien. Niet echt weersomstandigheden om aan strandvoetbal te denken. Dat we er toch staan - op een verregend zandveld van sportaccommodatie De Pelikaan - belooft weinig goeds. En dat klopt ook, want het mannenteam houdt op te bestaan. Dus spreken we nog één keer af met de twee drijvende krachten achter de succesploeg van weleer: coach Folkher Langejans en aanvoerder Michael Wolf.

Langejans heeft de deur van het strandhokje al van slot gedraaid. Om te schuilen tegen de regen. Op een tafeltje liggen tien verschillende tenues uitgestald. In alle kleuren van de regenboog. ,,Kijk, met dit simpele shirt van Hummel is het ooit begonnen in 2008. En hierin zijn we kampioen geworden, lichtblauw met witte banen. Net het Argentijnse elftal, toch? We waren in ieder geval altijd het best geklede team van Nederland.''

Uit een kartonnen doos diept Langejans het tastbare bewijs van de landstitel uit 2015 op; een heuse zilveren schaal, met inscriptie. En een beker. ,,Heb ik nog even snel moeten kitten, want de voet lag los op zolder. Iets te uitbundig gejuicht destijds...''

Al te graag poseren de twee met de relikwieën uit het verleden. Als slotakkoord van een fraai decennium beachsoccer in Zwolle. Als we even later aan de koffie zitten, komen de anekdotes los. Hoogtepunt is toch wel de trip naar Catania op Sicilië, waar Pelikaan Beach Soccer Zwolle in de Euro Winners Cup speelt. ,,Daar proefde je gewoon de grootsheid van de sport'', vertelt Wolf. ,,Kijk, in Nederland is beachvoetbal een pure hobby. Iets dat je naast het veldvoetbal beoefent. In Zuid-Europese landen is dat compleet anders. We speelden in een echt stadion en kwamen het veld op met cheerleaders en harde muziek. Geweldige beleving.''

De Zwollenaren verliezen alle groepsduels op het Italiaanse eiland. ,,Toch was het één van de mooiste weken uit mijn leven'', glimlacht Langejans. ,,Bij Catania bijvoorbeeld (9-1 verlies) speelden we tegen de zoon van Maradona. En hun sterspeler was de Braziliaan Rodrigo. Zat meteen na de wedstrijd in een ijsbad voor zijn herstel, terwijl wij op dat moment al met een flesje bier in onze handen stonden.''

Het team wordt zelf bekend met de hashtag #shinenmetdevoetjes-inhetzand. Om maar aan te geven hoeveel lol de mannen met elkaar hebben. Gek genoeg treedt juist na de Europese trip langzaam maar zeker het verval in. Een jaar later vecht de landskampioen in de eredivisie tegen degradatie, het wordt steeds moeilijker om genoeg spelers op de been te krijgen. ,,We stonden eens op het Emmerstrand, met zes man, in de regen'', weet Langejans nog. ,,Dat was het moment dat ik dacht; hier eindigt het.''

Uiteindelijk valt het doek voor Beach Soccer Zwolle, mede doordat coach en aanjager Langejans eind 2019 aangeeft te stoppen. ,,Natuurlijk is dat jammer, maar we kijken vooral terug op een ontzettend gave periode.'' Ter besluit vult Wolf aan. ,,We hebben nog iets geld in de pot, dus misschien moeten we over een tijdje nog maar eens gezellig afspreken met zijn allen.''

Tot het zover is verdwijnt de doos met herinneringen weer naar de zolder van Langejans.