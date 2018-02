Nieuw indoortoernooi beachsoccer in Zwolle

Het Zwolse mannenteam en de vrouwen van HTC spelen daardoor onder dezelfde vlag. ,,Pelikaan Beach Soccer Zwolle is ook ontstaan uit HTC. We wilden graag HTC, Pelikaan, Beachsoccer en Zwolle in de naam hebben, maar dan werd het wel een heel lange naam’’, geeft coach Folkher Langejans toe. Pelikaan sneuvelde dus.

Indoor

Naast de naamswijziging is er komend seizoen nog iets nieuws, het eerste indoor beachsoccertoernooi in Zwolle op 15 april. De plaats van handeling voor dit toernooi is een opvallende, de manege naast de velden van HTC. In twee hallen van de manege worden de wedstrijden afgewerkt. ,,Ze gaan daar dan ook nieuw zand neerleggen. ’s Ochtends gaan we er een jeugdtoernooi houden. In de middag komen de vrouwen- en mannenteams in actie. Het is voor de vrouwen ook een mooie voorbereiding op de Euro Winners Cup in Portugal’’, denkt Langejans.