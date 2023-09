Nieuwe derby levert Berkum veel plezier en Heino veel ellende op: ‘We wisten wat ze wilden, maar konden ze niet stoppen’

derde divisie Urk is een kwartier de weg kwijt en doet zichzelf tekort bij ODIN’59: ‘We hadden meer verdiend’

Een kwartier lang de weg kwijt zijn in Heemskerk kost Urk uiteindelijk twee punten. Dat is de conclusie na ODIN’59 – Urk (1-1). Het gelijkspel is volgens trainer Peter Wesselink geen juiste afspiegeling van de dominantie die Urk lange tijd ten toon spreidde. ,,We hadden meer verdiend.”