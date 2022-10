Nieuwe domper voor Heino, Rohda Raalte maakt indruk en Columbia wacht een zwaar seizoen

De Stentor zoekt freelance sport- en eindredac­teu­ren

Droomde jij altijd al van een baan als sportjournalist? Dit is jouw kans! De Stentor is in de regio Apeldoorn/Veluwe, Deventer/Zutphen en Zwolle op zoek naar enthousiaste freelancers die sportwedstrijden willen verslaan, maar ook het verhaal achter de sport(er) kunnen vinden. Online en in print, in woord én beeld.

