Nieuwe domper voor Nieuwleusen

De eerste helft bood veel strijd tussen twee ploegen die gelijkwaardig aan elkaar speelden. Thuisploeg Nieuwleusen kreeg enkele kansen, maar was niet zuiver in de eindpass en maakte verkeerde keuzes richting het doel van de tegenstander.

De tweede helft ging spectaculair van start. Groen Geel kwam op voorsprong door een doelpunt van Frank Oude Avenhuis, die scoorde uit een corner. Nog geen vijf minuten later trok Nieuwleusen de stand weer gelijk via een vrije trap van A-Junior Ruben van Dijk. De jongeling schoot de bal vanaf randje zestien snoeihard in de verre kruising en bracht de spanning voor even terug in de wedstrijd.