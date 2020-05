Nieuwe O23-competitie is er vooral voor grotere amateurclubs

Technisch manager Gert Heerkes hoopt dat HHC via het nieuwe team meer regionale talenten in het eerste elftal kan laten doorstromen. ,,Deze verlenging van de opleiding in een nationale competitie is erg belangrijk. Een ideale kans voor spelers in een uitdagende omgeving om je krachten te meten met andere top amateurclubs. En dat in je eigen leeftijdsgroep.’’

Divisies

In de hoogste divisie kan - indien gewenst - de stap gezet worden naar de O21-competitie. Dat lijkt verwarrend, maar dat valt mee. In de O21-competitie, die ook na de zomer begint, zijn de voormalige beloftenteams van de betaald voetbalclubs opgenomen. Plus amateurclubs, die in het afgebroken seizoen een O19-team hadden in de tweede divisie of hoger. Het betekent dat DVS'33, dat zich heeft ingeschreven voor de O23-competitie, waarschijnlijk komend seizoen al in de O21-divisie wordt geplaatst. DVS'33 JO19-1 eindigde immers op de achtste plaats in de tweede divisie A.