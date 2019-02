Nieuwe trainer en nieuwe spelers: De Hoven koestert weer hoop

Deventenaar Roberto Tuinstra, nu nog actief bij Rijssen Vooruit, is vanaf volgend seizoen de trainer. Tom Klein Kranenberg (Vorden), Kylion Stelder (Warnsveldse Boys), Kiefer Duits (Warnsveldse Boys) en Jesse Stoel (Brummen) hebben al toegezegd het zwartwitte shirt aan te gaan trekken. Met andere potentiële nieuwelingen wordt nog overleg gevoerd.

Eerste-elftalspeler

Een en ander is het gevolg van een initiatief van eerste-elftalspeler Dennis Oplaat, om elders voetballende De Hoven-spelers te benaderen om terug te keren op het oude nest. ,,Alles in samenspraak met het bestuur”, benadrukt De Hoven-secretaris Evelyn Brunsveld. ,,We zijn trots op Dennis, die zich het lot van de club aantrok en het voortouw heeft genomen.”