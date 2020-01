Nieuwe trainer zorgt niet voor schokeffect bij Koninklijke UD

Minnes is officieel nog assistent-trainer, maar neemt vanaf volgend seizoen het roer over van Ralph Mens en daarom mag hij nu ook al voor de groep staan. Hij ziet dat IJsselstreek voor rust al wegloopt bij zijn jonge elftal. Na een klein kwartier opent de koploper al de score en niet veel later verdubbelt het bezoekende elftal de voorsprong.

Na rust start Koninklijke UD weer met volle moed. Een gelijkspel of in ieder geval een uitslag waaraan valt te zien dat er alles aan gedaan is om er iets uit halen is, is de doelstelling. Echter de thuisploeg ziet geen positieve uitkomst meer nadat IJsselstreek de score verder uitbreidt. Het eindigt in een teleurstellende 1-8.