Nieuwe wending in machtsstrijd bij Lelystad'67

De bestuurscrisis bij Lelystad begon met ‘de groep van 24', die enkele weken geleden het huidige bestuur opriep om de taken neer te leggen. Daarop ontstond er ontzettend veel commotie, waardoor leden hun heil elders zochten. Stadgenoot Unicum kan de toestroom van nieuwe leden zelfs niet meer aan en heeft een ledenstop afgekondigd. Hoe veel er precies bij Lelystad ‘67 zijn vertrokken? Dat is niet duidelijk. De ledenadministratie ligt door de perikelen immers op zijn gat.

Er is echter weerwoord gekomen op ‘de groep van 24’, want rond hoofd opleidingen en oud-profvoetballer Ruben Schaken hebben zich onlangs enkele buitenstaanders verzameld. Ook zij zagen een machtsstrijd ontstaan en willen proberen de club uit de brand te helpen. ,,Ik heb nu drie keer met deze mensen om tafel gezeten en het is echt een goed verhaal. Er zit een advocaat bij, een jurist, iemand met voetbalachtergrond, en inmiddels heeft één van onze belangrijke sponsoren zich ook bij de gesprekken gevoegd. Het is een geschenk uit de hemel”, zegt Schaken, die de namen van de groep nog niet prijsgeeft.

Stemming

Deze groep gaat zich in ieder geval mengen in de stemming van aankomende maandag, als er een bijzondere algemene ledenvergadering wordt gehouden. De leden kunnen dan kiezen uit ‘de groep van 24' en de groep die zich bij Ruben Schaken heeft gemeld. Hij speelt zelf geen rol, omdat hij wil blijven doen wat hij doet. ,,Dat gaat goed, sportief ging het hartstikke goed. We wilden ergens naar toe en de eindstreep was bijna bereikt. En dan dit.”

Schaken heeft weinig goeds over voor de manier waarop ‘de groep van ‘24' te werk is gegaan. ,,Ik weet niet of je de club zo helpt, want je ziet wat er is gebeurd. Er zijn zat vergaderingen geweest, waarin om hulp is gevraagd. Nooit ging er een vinger omhoog. De groep van 24 had ook de groep van 31 kunnen zijn en dan was het allemaal een stuk rustiger verlopen.”