Nieuwelingen bij SV Vaassen komen vooral uit Apeldoorn

Aanvaller Sirat Sahebzadah (20) zal AGOVV in de zomer inruilen voor Vaassen, van het zaterdag- naar het zondagvoetbal. De spits groeide op bij WSV en speelde twee jaar in de opleiding van Go Ahead Eagles.

Brian André (19) speelde vanwege zijn studie in Nijmegen een seizoen niet, maar keert in Vaassen terug op het veld. De centrumverdediger heeft een verleden in Apeldoorn, bij ZVV'56, WSV en Robur et Velocitas. Ook verdediger Joe Dolion (18) maakt de stap van Robur naar Vaassen.