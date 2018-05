Nieuwenhuis keert terug bij IJhorst

HTC trekt stekker uit vrouwenelf­tal

19:10 Het Zwolse vrouwenvoetbal verliest per direct een van de betere teams van de afgelopen jaren. HTC heeft de stekker uit het eerste vrouwenelftal getrokken. Er waren niet genoeg speelsters om nog een elftal op de been te brengen. Speelsters die nog bij de selectie zitten, zijn bijna allemaal geblesseerd. “Het is heel zonde dat het zo moet maar dit was de enige oplossing”, zegt Berend van Gelder. Hij was de laatste jaren trainer bij HTC.