Nieuwleusen blijft maar winnen, SC Lutten zet achtervolging voort

OverzichtNieuwleusen blijft het goed doen in de derde klasse D, want in Coevoerden was het een maatje te groot voor CSVC (0-3). Ook SC Lutten zette haar goede start voort.

Jeroen Elzinga, trainer van Nieuwleusen, vond de uitslag aan de magere kant. ,,De score had veel hoger uit kunnen vallen. Zo miste Reinier Meijerink nog een strafschop. Maar al met al doen we het goed. Volgende week spelen we de topper tegen ZZVV.”

In het kielzog van Nieuwleusen is ook SC Lutten sterk gestart met zeven punten uit drie wedstrijden. In eigen huis versloeg het elftal van Sander van de Lustgraaf BSVV. Ook hier was de uitslag 3-0. Toch blijft Van de Lustgraaf bescheiden na de sterke start. ,,Ik vind dat wij ook moeten winnen van tegenstanders als SVN’69 en BSVV als ik heel eerlijk ben. Volgende week spelen we tegen DVC Dedemsvaart, die acht ik vrij sterk, dan weten we meer wat wij waard zijn. Al met al ben ik wel tevreden met de start van het seizoen. De voorbereiding verliep stroef, maar we staan er nu goed bij.”

DVC Dedemsvaart startte het seizoen sterk met een ruime 5-0 overwinning, maar na twee nederlagen tegen Nieuwleusen en ZZVV is de stemming wat minder in Dedemsvaart. ,,Als je in de blessuretijd gelijk maakt, dan moet je dat punt over de streep trekken”, aldus een teleurgestelde trainer Pim Donker. ,,ZZVV gooide de bal nog een keer diep en die viel pardoes voor hun aanvoerder. Krijgen we als nog de 3-2 om de oren.”

Avereest verloor van Hollandscheveld met 1-3. Stef Lamberink zag het in de tweede helft misgaan. ,,We komen in de eerste helft terecht op voorsprong. Helaas geven we het net als vorige week weer weg in de tweede helft. Ik kan dat niveauverschil in beide helften moeilijk verklaren. Volgende week spelen we tegen Fit Boys, die moeten we winnen.”

Op zondag won Dalfsen van het sterke Columbia met 2-1. Wederom was een Van den Anker het goudhaantje. Vorige week scoorde zowel Vince als Sam, ditmaal was alleen Vince trefzeker. Twee niveaus lager speelde USV met 1-1 gelijk tegen Raptim. ,,Ik heb vandaag twee teams gezien die goed vanuit de organisatie speelden”, vond trainer Theo van ’t Zand. ,,In de eerste helft kwamen we na een prima aanval op voorsprong. Helaas konden wij dit niet vasthouden. Ik vind het nog lastig aan te geven hoe we er precies voorstaan. Meestal eindigt Raptim wel hoog en dat geldt ook onze vorige tegenstander Oldeholtpade. De aankomende weken gaan ons meer inzicht geven.”

Uitslagen Vechtdal:

Oost, 2H: ASC’62 – De Esch 1-2

3D: Voorwaarts – Hardenberg’85 2-1, De Zweef – Mariënberg 4-2 en Bergentheim – Kloosterhaar 3-0

4F: Lemele – Juventa’12 0-2

Noord, 2J: NEC Delfzijl – SV Gramsbergen 2-3

3D: SC Lutten – BSVV 3-0, CSVC – Nieuwleusen 0-3, Avereest – Hollandscheveld 1-3, Vitesse’63 – FC Ommen 1-0 en ZZVV – DVC Dedemsvaart 3-2

4D: DKB – HS’88 0-0

Oost, 1E: SV Dalfsen – Columbia 2-1

2J: BWO – Lemelerveld 0-2

4G: Heeten – Hoonhorst 3-0

5A: Mariënheem – Vilsteren 1-4

Noord, 2K: Beilen – EMMS 0-0

3D: USV – Raptim 1-1

4D: DSC’65 – Balkbrug 1-1