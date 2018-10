Nieuwleusen blijft ongeslagen

Teleurstel­lend gelijkspel Wijthmen bij ’s Heeren­broek

18:12 Het was maar goed dat het heerlijk weer was, zaterdagmiddag. Want als het had geregend, waren er na de eerste helft geen supporters meer langs de lijn geweest. Gelukkig bood de tweede helft iets meer actie, maar een winnaar kreeg de wedstrijd tussen Wijthmen en ’s Heerenbroek niet.