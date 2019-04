Nieuwleusen haakt af in titelstrijd na verlies in Elim

Nieuwleusen lijkt uitgeteld in de strijd om het kampioenschap in de derde klasse D. Trainer David Leeuw denkt dat zijn ploeg de schade niet meer kan herstellen na de nederlaag bij SC Elim: 4-1. Koploper SVM blijft nog wel meedoen.

Reinier Meijerink was vanaf de penaltystip trefzeker voor Nieuwleusen, maar toen was het kalf al verdronken na vier Drentse doelpunten. ,,Het was een wedstrijd van de mannen tegen de jongens’’, zag Leeuw. ,,We zijn op alle facetten van het spel afgetroefd en dat is natuurlijk doodzonde. Ik zie ons geen kampioen meer worden. Elim gaat dit niet meer weggeven. Wij gaan ons nu voorbereiden op de nacompetitie.’’ Nieuwleusen is daar zeker van, als winnaar van de tweede periode.

SVM doet nog wel mee, na een spannende avond in Bant. De hekkensluiter was zaterdag nergens tegen Nieuwleusen (11-0), maar incasseerde slechts één treffer tegen de koploper. De gevierde man was Vince Oosterhof, halverwege de tweede helft. SVM speelt zaterdag weer een zware wedstrijd, thuis tegen nummer vier Hoogeveen. Bant staat voor de zware taak om in de laatste vier duels een achterstand van vijf punten op SVN’69 te repareren.

SCD'83 speelt nergens meer voor, en dat was te zien in Hollandscheveld: 3-1. ,,Het was heel slecht’’, was de eerste reactie van Richard Tempelman. ,,Er was geen lichtpuntje te benoemen. We kwamen op voorsprong, dan denk je dat de jongens wakker zijn, maar tien minuten later was het 3-1 voor Hollandscheveld. Zij waren feller, scherper en dus hebben ze terecht gewonnen.’’