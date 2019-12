Nieuwleusen houdt trainer Elzinga nog twee jaar vast

TWEEDE KLASSE WVF verstevigt eerste plaats met minimale zege

7 december Dankzij de zege tegen IJVV (1-0) en het gelijkspel van Hulzense Boys tegen Be Quick’28 (1-1) heeft koploper WVF in de tweede klasse H de voorsprong op de belager uitgebreid tot vier punten. De Zwolse ploeg is winterkampioen, voor wat het waard is.