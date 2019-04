Nieuwleusen tekent tegen Bant voor monsterscore: 11-0

ASC'62 bekroont inhaalrace met gelijkspel tegen WVF (3-3)

In de rust gaf niemand in Dalfsen nog een cent voor de kansen van ASC'62. Na een horrorstart met twee tegendoelpunten binnen vijf minuten en een penalty tegen op slag van rust, was het 0-3 voor WVF. In de tweede helft volgde een wederopstanding. Met twee doelpunten in blessuretijd, toonde de thuisploeg veerkracht en zo eindigde een tumultueus duel in 3-3.