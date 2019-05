Nieuwleusen vergeet kampioenschap na gelijkspel

Voor de rust waren de gasten beter. Dat ZZVV de leiding nam via Vredenborg was dan ook niet onterecht te noemen. De laatste tien minuten voelden als een heftige rit in een achtbaan over de kop. Nadat Hartman in de 82ste minuut de 0-2 inkopte leek het duel beslist, maar in acht minuten tijd draaide Nieuwleusen het duel helemaal om. Via een van richting veranderend balletje vloog de 1-2 tegen de touwen. Bas Evenboer maakte op discutabele wijze de 2-2. ZZVV leek recht te hebben op een penalty. Beldman gaf hem niet en in de tegenstoot counterde Nieuwleusen genadeloos.