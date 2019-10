Nieuwleusen wint overtuigend van Hardenberg'85

Marco Hollak trainer van de thuisclub was daar heel duidelijk over. ,, Verdiend verloren van een betere tegenstander. Nieuwleusen is gewoon verder dan wij en ook volwassener. Wij hebben het redelijk goed gedaan, alleen missen we een afmaker”.

Rick Broek was geblesseerd en die misten ze bij de thuisclub. Bij Nieuwleusen was Tom Vasse weer fit en dat betaalde zich na vier minuten al bijna uit. Slim weggelopen, prima voorzet, alleen kreeg Stijn Teunissen de bal voor zijn linker en daar kan de rechtsback alleen maar op leunen. Een slap rolletje was het gevolg.

Na een dik half uur deed Bas Evenboer een tikkie terug, alleen schoot Roy Meijerink recht op de vuisten van Tim Hoogenkamp. Niet veel later was dezelfde Evenboer heel attent toen de bal terugkwam van Ramon Tijs en hij zette de 0-1 op het bord. Nog geen minuut later was het 0-2 toen Ruben Brinkman geen strobreed in de weg werd gelegd vanaf randje zestien en hard raakt schoot.

Na een uur was de wedstrijd gespeeld. Stijn Teunissen gaf de bal met rechts prima mee aan Lars Gruben. De bal vloog in de lange hoek binnen voor 0-3.

Nieuwleusen speelde daarna de wedstrijd simpel uit, terwijl Hardenberg’85 het wel probeerde maar geen deuk in het bekende pakje boter trapte. Nieuwleusen blijft ongeslagen en staat op een mooie tweede plek.