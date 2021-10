Nieuwleusen zet Vitesse'63 na een kleine inhaalrace nog aan de kant

Doelpuntenfestijn SC Genemuiden en SV Urk houden het spannend, DVS’33 deelt tik uit in regioderby en monsterze­ge VV Steenwijk

De eerste speeldag van dit weekend stond in het teken van de ‘rentree’ van de clubs uit de Jack’s League, Derde Divisie en Hoofdklasse. HHC Hardenberg, Berkum en Flevo Boys zullen die echter snel willen vergeten. Waar HHC Hardenberg in de Jack’s League verloor van Jong Sparta Rotterdam, dropen Berkum en Flevo Boys af tegen respectievelijk Eemdijk en De Dijk. Staphorst, DVS’ 33, SC Genemuiden en SV Urk beleefden daarentegen een mooie middag. Het echte spektakel vond echter plaats in de lagere competities. Een speciale vermelding verdient VV Steenwijk, dat helemaal niets heel hield van Blokzijl. Ook EFC’58 had er zin in, terwijl Harfsen Gorssel een vervelende start van het weekend bezorgde.

