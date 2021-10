Nieuwleusen zet Vitesse’63 na een kleine inhaalrace nog aan de kant

Uitslagen amateurvoetbal Uitslagen regio Zwolle: pijnlijke nederlaag voor Flevo Boys, eerste zege voor DOS Kampen en veel goals in Heerde en Blokzijl

Na een vrij weekend kwamen de clubs uit de Jack’s League, Derde Divisie en Hoofdklasse zaterdag weer in actie. In de Derde Divisie herstelde Staphorst zich moeizaam van de bekeruitschakeling tegen Gemert, terwijl hoofdklassers SC Genemuiden en SV Urk ’gewoon’ weer wisten te winnen. Berkum en Flevo Boys dropen daarentegen teleurgesteld af. Het echte spektakel vond echter niet plaats in de Jack’s League, Derde Divisie of Hoofdklasse, maar in de competities daaronder.

12:12