Nijboer blijft zitten op bank van Ens

CSV Apeldoorn heeft spannende maanden voor de boeg

10:40 In de jacht op lijfsbehoud begon CSV Apeldoorn de tweede seizoenshelft met een prima gelijkspel bij titelkandidaat ACV. Maar één zwaluw maakt nog geen zomer; de roodgele ploeg van trainer Jeroen Burghout verkeert nog altijd in degradatiegevaar. Morgen wacht in eigen huis het cruciale treffen met concurrent SDC Putten.