Nog een keer zo’n kunstje als een halve eeuw terug

TITELSTRIJD ‘Het wordt een open wedstrijd, die Wijhe gaat winnen’

9:49 Nick Dokman van Wijhe verwacht dat zijn ploeg zondag officieus de titel pakt. ,,Ik heb tegen vrienden gezegd dat ik denk dat we met 3-1 of 4-1 gaan winnen in Lochem", zegt de aanvoerder.