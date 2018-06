Nog twee hordes te gaan voor Olde Veste

,,We leven nog”, verzucht trainer Leo Blom na afloop. Zijn ploeg is tegen de Friezen de gehele wedstrijd de bovenliggende partij, maar écht excelleren en kansen creëren zit er niet in. En dat hoeft ook niet in deze gekke nacompetitie. Er moeten in totaal drie wedstrijden gewonnen worden om handhaving in de eerste klasse te realiseren. Er zijn nu nog twee finales te gaan. Win je, ben je door. Verlies je, dan is degradatie een feit.

,,Ik denk dat we de bovenliggende partij waren”, oordeelt Patrick de Vente, die in de tweede helft de 1-0 voor zijn rekening neemt. ,,Joure gaf duidelijk aan dat wij de bal mochten hebben om het spel te maken.” In de eerste helft creëert Olde Veste nauwelijks kansen. Aanvaller Pim ter Voorde is er met een bal op de bal het dichtst bij. Jorick van der Galiën stuit vervolgens op de doelman van Joure. ,,In de eindfase waren wij niet voldoende”, vindt De Vente.

Overleven

Na rust speelt het spelletje zich vooral af op de helft van Joure. Het is dan ook aandringen geblazen. Maar échte kansen blijven flinke tijd uit. Daarentegen wordt niks weggegeven. ,,Geduldig blijven, lef tonen, in durven spelen. Dat zouden we doen en hebben we gedaan”, aldus De Vente. ,,Negentig minuten lang waren wij de betere partij.”

Via de middenvelder wordt het ruim een kwartier voor het einde 1-0. Opluchting alom. Via aanvoerder Erwin van Luik lijkt het niet lang daarna ook 2-0 te worden, maar hij weet een strafschop niet te benutten. Het slotakkoord is aan Ter Voorde, die de 2-0 beheerst binnenschiet bij de tweede paal, na goed voorbereidend werk van invaller en uitblinker Rochendy Constancia.

Aan de bak

In de volgende ronde, volgende week zaterdag in Steenwijk, is Leeuwarder Zwaluwen de opponent. De Leeuwarders uit de tweede klasse hebben De Weide uit Hoogeveen (3-2) uitgeschakeld. Olde Veste kan andermaal de borst natmaken.