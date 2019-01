Nog vertrouwen in het aftakelende bolwerk De Hoven

Het zijn barre, barre tijden voor De Hoven. Het eerste elftal van de voetbalvereniging uit Zutphen staat op de laatste plek in de vijfde klasse F van het zondagvoetbal, met een puntentotaal van min 3. Tien duels gespeeld, tien duels verloren. Er kon zelfs een zondag geen elftal bij elkaar geraapt worden en het geplande duel werd afgezegd. De club kreeg drie punten in mindering. Wat een misère.

Gloriejaren

Hoe anders was dat in de beginjaren zeventig van de vorige eeuw. De huidige ellende steekt schril af tegen de gloriejaren van het bolwerk dat De Hoven toen was. De club kwam in 1971 maar een punt tekort voor de titel in de tweede klasse van de KNVB, toen de op een na de hoogste amateurklasse.

Met het 94-jarig bestaan op komst hebben voorzitter Dirk Lok (65) en oud-bestuurslid Wim Altena (70), beiden erelid van de voetbalclub, er alle vertrouwen in dat het goed komt met De Hoven. Ondanks de mindere periode gaat het tweetal met volle overtuiging het voetbaljaar 2019 in. ,,We hebben te maken met een sterk teruglopend ledenaantal en dat proberen we een halt toe te roepen", meldt de preses. ,,Nu hebben we 230 leden, waarvan 165 voetballende. In 2013 waren dat er 350, waarvan 260 actief."

Vergrijzing

,,De terugloop heeft alles te maken met de vergrijzing in de wijk. In 2008 waren er grootse plannen hier een nieuwe wijk te bouwen, er zouden zo'n 3000 woningen worden gebouwd. Door onder meer de economische crisis ging dat niet door, mede daardoor worden de faciliteiten in de wijk minder. Ook de politiek kan geen uitsluitsel geven over de toekomst van De Hoven. Maar wil het leefbaar blijven, dan moet er gebouwd worden."

Altena had in de loop der jaren diverse functies bij de club en blikt met weemoed terug op de gloriejaren. ,,Ik was erbij toen het eerste promoveerde naar de tweede klasse. We speelden op 11 mei 1969 op het veld van Be Quick een beslissingsduel tegen WSV voor de titel in de derde klasse en wonnen met 1-0. Het was groot feest. Het eerste seizoen werd het team zesde in de tweede klasse, het jaar erna misten we op een haar promotie."

Marteling

Altena geniet zichtbaar van dat verleden. Maar het heden is voor De Hoven een ware marteling. Lok: ,,Door de terugloop in aantal leden is de selectie van de eerste seniorengroep ook krap. Dat ene duel - tegen Wolfersveen - hadden we geen representatief team, alles zat tegen. Blessures en werk deden ons de das om. Het ging maar om één wedstrijd, daarna hebben we geen problemen meer gehad. We gaan er in het nieuwe seizoen vol voor en we blijven spelen in de vijfde klasse zondag."