Noodzakelijke zege tegen Avereest helpt DVC boven de streep, maar de vraag is voor hoelang: ‘We spelen nog vier finales’

Derde klasse Elspeet pakt punt in strijd tegen degradatie: ‘We lopen te veel achter de feiten aan’

Elspeet bungelt momenteel onderaan in de derde klasse B. Het halen van play-offs is nog mogelijk, maar het programma is lastig. In de wedstrijd tegen EFC’58 behaalt de ploeg van trainer Edwin Top in ieder geval een punt: 3-3.