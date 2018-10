Noord Veluwe Boys knokt zich naar punt tegen SEH

WHC komt vierde achter­stand niet meer te boven

17:48 WHC beweest zichzelf zaterdag in Wezep een enorm slechte dienst door de wedstrijd tegen Buitenpost in blessuretijd weg te geven, daar waar het tot drie keer toe terug was gekomen van een achterstand. Over de veerkracht zal WHC misschien tevreden zijn, de manier waarop de goals weggeven werden waarschijnlijk niet: 3-4.