NSC Nijkerk-keeper Wiersma keert terug bij VIOS Vaassen

Wiersma keert daarmee terug bij de club uit Vaassen. In het seizoen 2016/2017 was hij al te vinden op Sportpark de Kouwenaar. VIOS laat op Facebook weten ‘blij te zijn dat ook deze speler weer terugkomt.’

VIOS staat op de tweede plaats in de derde klasse C van het zaterdagvoetbal en doet volop mee om promotie naar de tweede klasse. Waarschijnlijk moet promotie afgedwongen worden via de nacompetitie, want een titel is ver weg. Koploper Hatto Heim heeft veertig punten en dat zijn er acht meer dan de Vaassenaren verzamelden.