NSC Nijkerk ten koste van KCVO verder in bekertoernooi

Hoofdklasser Nijkerk kreeg in de eerste helft van het bekerduel slechts twee kansen, maar die waren dan ook alle twee meteen raak. Van den Brom strafte een fout in de Vaassense defensie genadeloos af en Bobson bekroonde een fraaie individuele actie met de tweede treffer.

De thuisploeg kon daar in eerste instantie maar weinig tegenover zetten. Na de rust was KCVO, uitkomend in de derde klasse, bij tijd en wijle de dominerende ploeg. Het begin van het tweede bedrijf was in eerste instantie voor Nijkerk. De ploeg van John Kamphuis verzuimde echter de wedstrijd op slot te gooien. Ook KCVO kwam lang niet tot scoren.