Nu al kritieke situatie bij Olde Veste

Na twee duels is er al sprake van een kritieke toestand bij d’Olde Veste’54. Wederom verliest de ploeg van trainer Willem Lanjouw met dikke cijfers. Zeerobben wint met 1-5 in Steenwijk.

Waar de Steenwijkers vorige week al met 4-0 verloren bij Winsum, gaat Olde Veste ook nu keihard nat. Al binnen een halfuur is het gedaan. De bezoekers zijn erg effectief. De eerste vier kansen leveren direct vier doelpunten op.

Al na zeven minuten kunnen de Friezen juichen. En terecht, want een bal van aanvaller David van der Pol vliegt fraai de kruising in. Olde Veste kan er niets tegenover zetten. De ploeg van Lanjouw speelt statisch en komt maar niet aan voetballen toe. Vijf minuten later is het al 0-2. Julian Zwoferink glijdt de bal ongelukkig in eigen doel.

Het geeft de Harlingers vleugels. De derde treffer is er eentje uit het boekje, met veel bewegende spelers, een bal de diepte in en een afgemeten voorzet. Dylan Drent is het eindstation, 0-3. Nog binnen het half uur is het 0-4, via weer zo’n vloeiende aanval over meerdere schijven. Olde Veste kijkt toe. Tim Oosterbaan krijgt de bal uiteindelijk op randje zestien en kan zelfs volledig vrij op doelman Luuk Dorland af. Afronden met links is een koud kunstje. Net voor rust doet Daan Postma nog iets terug: 1-4.

In de ultieme slotfase brengt Zeerobben de stand op 1-5 via invaller Koen Attema. Het zorgt vooral voor chagrijn bij trainer Lanjouw. ,,Op dit moment is het even kritiek. Maar het seizoen is lang. Vorig jaar hadden we ook een slechte start. Deze nederlaag blijft de hele week nog wel in mijn hoofd spoken.”