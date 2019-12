Nuesink schuift door op de bank bij VSCO'61

ZAALVOETBAL Futsal Apeldoorn gaat in Zeeland in laatste vijf minuten onderuit

12:22 De ontmoeting tussen oud-bekenden in Vlissingen is voor de Apeldoornse zaalvoetballers uitgelopen op een deceptie. Groene Ster was in de slotfase te sterk voor Futsal Apeldoorn (5-1).