Nunspeet haalt duo voor het middenveld

Van de Grift (23) uit Oosterwolde zit bij zaterdagtweedeklasser VSCO voor het zesde seizoen in het eerste elftal. ,,Hij is een complete voetballer, die op meerdere posities op het middenveld kan spelen en misschien zelfs in de spits’’, zegt Gerjan Mulder van de technische commissie van Nunspeet, die de speler ‘al meerdere jaren’ op de radar had staan.