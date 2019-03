Nunspeet heeft met Galea een heuse 'international'

Hoe kom je als centrale verdediger van Nunspeet terecht bij het onder 21-elftal van Malta? Via Facebook. Andrew Galea hoopt binnenkort zijn debuut te maken in het nationale team.

Andrew Galea kreeg op Facebook een vriendschapsverzoek van Lennard Kelder. De Nijverdaller beheert ondere meer de social media voor de Maltese voetbalbond. Of Nunspeet-speler Galea er ooit aan had gedacht voor Malta uit te komen?

Stage

De verdediger stuurde beelden naar de bond en kreeg een uitnodiging voor trainingen met het onder 21-elftal. In februari mocht hij zich melden voor een tweedaagse stage. ,,Ik moest me om vijf uur melden in het stadion, toen begonnen de zenuwen te komen. Ik had een volle tas mee, maar alles was geregeld, van slippers tot handdoeken. Echt professioneel, alsof je bij een profclub zit. Iedereen gaf me ook netjes een hand."

Galea (20) werd geboren op Malta, in Victoria. Op zijn negende verhuisde hij naar Nederland, hij woont en voetbalt in Nunspeet. ,,Mijn vader en broer, die op Malta wonen, zijn hartstikke trots. Mijn moeder en stiefvader in Nederland ook, hoor. Mijn vader is de hele dag mee geweest. Heeft de training bezocht, daarna zijn we uit eten geweest."

Grootmacht Spanje

Het nationale elftal treft dinsdag in de EK-kwalificatie grootmacht Spanje, met sterren als Sergio Ramos en David de Gea. ,,Dat leeft echt op het eiland, ze kijken er naar uit. Ik probeer altijd de uitslagen van het nationale team en het onder 21-team te volgen."

Tot een interland kwam het nog niet, het geplande oefenduel met Oostenrijk ging niet door. ,,Anders had ik zeker gespeeld. Maar deze twee dagen pakt niemand me meer af. Wie weet, komt er een vervolg. Lennard zei ook dat ik niet moest opgeven, dat mijn kansen zeker komen."

Tegen Oranje

Toen Galea de kleedkamer binnenstapte, zei bondscoach Silvio Vella dat hij nog tegen Nederland had gespeeld. En daar was niets aan gelogen, Vella speelde in 1995 met Malta tegen Oranje in De Kuip (4-0 nederlaag, drie treffers Marc Overmars). In dat duel viel Joe Galea in. ,,Dat is geen familie hoor, Galea is een veel voorkomende naam op Malta", haast de verdediger zich te zeggen.

Bij het onder 21-team treft hij bijvoorbeeld doelman Jake Galea, ook geen familie. De teamgenoten van Galea spelen allemaal in de Maltese competitie, bij clubs als Hibernians en FC Valletta. ,,Myles Beerman is de bekendste speler. Hij staat onder contract bij Glasgow Rangers, maar speelt nu op huurbasis bij Gzira United in de Maltese competitie. Hij speelde in de jeugd bij Manchester City, met onder andere Phil Foden. Dat is toch een bekende naam."