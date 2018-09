Nunspeet kan NSC niet in toom houden (1-4)

Hoewel de wedstrijd zich in eerste instantie hoopvol ontwikkelde voor de thuisploeg, trok de ploeg van trainer John Kamphuis het initiatief naar zich toe. Met name buitenspelers Yordi Grovenstein en Houssain Jabir bezorgden de laatste lijn van Nunspeet handenvol werk. Maar tot grote kansen leidde dat in het eerste half uur niet. Het was zelfs Nunspeet dat vrij verrassend op voorsprong kwam via een kopbal van Gieljan Tissingh. Nog voor de pauze werd het evenwicht door Mark Fennebeumer hersteld vanaf de strafschopstip.

Na de pauze was er nog maar één ploeg die aanspraak op de winst mocht maken en die dadendrang werd ruimschoots beloond. Kantelpunt in de wedstrijd was evenwel de door Jan van Willige, keeper van NSC Nijkerk, gestopte penalty. De redding van de doelman was uitstekend op de niet eens zo slechte inzet van Marco Drost.

In het laatste kwartier, bij een stand van 1-3, kreeg Nunspeet hulp van een druistige Kevin van Essen. De geroutineerde middenvelder maakte een domme overtreding op het middenveld en incasseerde daarvoor zijn tweede gele kaart. Ook in overtal wist Nunspeet het tij niet meer te keren. In de slotfase strooide Abdelmoumin Cherkaoui nog wat extra zout in de wonden door de 1-4 binnen te schieten.