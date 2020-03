Nunspeet legt kwintet spelers langer vast

De ervaren Peter Huijgen, die al jaren op sportpark de Wiltsangh is te bewonderen is, zegde toe te blijven, net als Jonathan van ’t Hof, die aan zijn eerste seizoen bezig is. Frank Boers kwam afgelopen zomer over van Teuge. De aanvaller uit Apeldoorn maakte al veel minuten bij Nunspeet en hoopt dat volgend jaar ook weer te doen. Maltees international Andrew Galea gaat zijn derde seizoen in bij Nunspeet en de terugkeer van vv Hoogland is Sean Poot en de club zo goed bevallen, dat ook hij inmiddels bijtekende.