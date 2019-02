Nunspeet moet mentaal groeien

In zijn eerste seizoen eindigde trainer Freddy Smit met Nunspeet als negende, nu staat zijn ploeg elfde, nog net boven de streep. ,,Bij de club bevalt het me uitstekend, maar de prestaties had ik liever wat beter gehad", geeft de oefenmeester toe.

,,Ik had de middenmoot verwacht. Nu staan we onderin en is er best wat kritiek. De club Nunspeet is groot, er zijn dan altijd mensen die vinden dat het aan de trainer ligt. Maar ik leg mezelf de meeste druk op, ik wil met Nunspeet graag in de eerste klasse blijven", vertelt de 53-jarige inwoner van Doornspijk over de club waarvan hij zeven jaar spits was.

Forse blessures

Smit kent de oorzaken. Zo waren er voor de winterstop vier forse blessures: Lars van Wetering (gescheurde enkelbanden), Isa Kiziler (gebroken middenvoetsbeentje), Lucas Pelgrum (heupblessure) en Denilcon Ramazan (scheurtje in hamstring).

,,Een groot leerpunt is de mentale weerbaarheid. Hoe ga je een wedstrijd in en hoe houd je het vol? Hoe ga je om met tegenslag, een rode kaart of tegendoelpunt? In de thuiswedstrijd tegen Bennekom was het na dertien minuten 0-1, tien minuten later was het al 0-3. We hebben een jonge groep met potentie, maar we moeten mentaal sterker worden."

Forse nederlagen

Nunspeet begon de tweede seizoenshelft goed met 3-0 winst op Hierden, maar leed daarna forse nederlagen tegen DTS Ede (3-0) en Bennekom (0-4). De zware serie is nog niet ten einde: morgen wacht koploper NSC in Nijkerk en na twee vrije weekenden zijn Go Ahead Kampen en SDV Barneveld de opponent.

,,Dan hebben we de hele top-vijf achter elkaar gehad. We moeten punten zien te sprokkelen, maar het kunnen ook zomaar een paar nederlagen zijn. Misschien moeten we puur op resultaat spelen om toch wat uit het vuur te slepen. Daar ben ik nog niet uit."

Overleven

Ook heeft Smit nog geen zekerheid over zijn toekomst. De club en de trainer gaan de komende weken met elkaar in gesprek.

,,Het is een jaar van overleven met jonge jongens", weet Smit. ,,Die eigen spelers moeten ervaring opdoen om beter te worden. Als we wat kunnen aanvullen en uitbouwen en ik krijg vertrouwen, dan wil ik best langer blijven."