Nunspeet na winst weer een stap dichterbij handhaving

oost 1dNunspeet won zaterdag in eigen huis met 4-2 van Scherpenzeel. Het doet goede zaken in de strijd om handhaving, want directe concurrenten asv Dronten en DZC ‘68 morsten allebei punten.

Het eerste kwartier van de wedstrijd was Nunspeet slordig. Het zat niet lekker in de wedstrijd en kwam na elf minuten spelen op achterstand.

Daar kwam snel verandering in, want na vijfentwintig minuten werd de ploeg in het zadel geholpen. Jonathan van ‘t Hof werd neergehaald door de keeper en Lars van Wetering benutte de gegeven penalty: 1-1. Nunspeet leek zelfs nog met een voorsprong de rust in te gaan door een goal van Marnix Tissingh. Leek, want een minuut later schoot Dittgher Aarsen zijn ploeg naar 2-2.

Na rust kwam Nunspeet fel uit de kleedkamer. Scherpenzeel zakte in en liet de thuisploeg het spel maken. Na amper tien minuten spelen schoot Patrick Pluim de 3-2 fraai tegen de touwen. Nunspeet was op stoom, want vijf minuten later was het weer raak. Weer was het Tissingh en ditmaal knap met het hoofd: 4-2.

Scherpenzeel drong daarna aan, maar werd niet meer gevaarlijk. Voor Nunspeet was het, na de 3-4 overwinning op DOS ‘37 vorige week, de tweede zege op rij. Over drie weken wacht asv Dronten, een cruciaal duel in de strijd tegen degradatie.