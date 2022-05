Nunspeet pakt koppositie, bizar slot voor AGOVV en Sparta Nijkerk, derby van Hattem onbeslist

ZATERDAG 7 mei

Derde Divisie

DVS’33 won voor het eerst sinds lange tijd weer een uitwedstrijd en schoof ACV met 1-3 aan die kant. Vooral de manier waarop dat gebeurde stemde coach Peter Wesselink tevreden. ,,We waren eigenlijk oppermachtig tegen een prima tegenstander die we de hele wedstrijd de wil oplegden met dominant en strijdvaardig voetbal.’’ Stef Nijland maakte het verschil met twee goals. ,,Hij voelt zich in zijn element diep in de spits en heeft de vrijheid om in het middenveld te komen. Hij heeft een geweldige techniek maar het ontbrak bepalend te zijn. Het is mooi voor hem dat het nu voor ons zijn vruchten afwerpt.’’ DVS blijft meedoen in de derde periode. ,,We krijgen nu Ter Leede en Ajax thuis en hopelijk kunnen we een serie neerzetten.’’

ACV - DVS’33 1-3 (0-1). 22. Stef Nijland 0-1, 51. Nijland 0-2, 67. Nassim el Ablak 0-3, 77. Luka Prljić 1-3.