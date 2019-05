Nunspeet sluit tijd vol zorgen af met handhaving

Zaterdag is Nunspeet bij winst op Enter Vooruit in veilige haven. Hoe anders was de situatie op 23 maart, toen de ploeg na een kansloze 3-0 bij Hierden op de voorlaatste plek in 1D bungelde. De zesde nederlaag op rij betekende het voortijdige vertrek van trainer Freddy Smit.

Van Wetering (23) stond dat duel voor het eerst weer in de basis. ,,Ik scheurde begin februari op de training een band van mijn linkerenkel in en heb daar vijf weken mee gelopen. We deden het natuurlijk niet goed en omdat ik het team zo snel mogelijk wilde helpen, ben ik te vroeg begonnen. Ik was al twee keer ingevallen, maar het was nog niet goed hersteld.''

Interim-coach Hoekman wisselde Van Wetering in de rust van het duel met De Merino's (1-1); voor de Ermeloër een omslagpunt. ,,Natuurlijk was ik daar niet blij mee. De trainer wilde die maandag een gesprekje over wat hij van mij verwacht. Hij gaf aan dat ik te veel en te graag wilde, te gretig op zoek was naar de goal. Ik liep daardoor de gaten dicht. Ik moest wat minder doen, meer naar de achtergrond en de juiste momenten kiezen. Ik wilde het team helpen, omdat we er niet goed voor stonden en ik heel weinig in het spel werd betrokken. Sinds het gesprek gaat het met de week beter en ben ik gaan scoren. De laatste weken voel ik me weer topfit. Ik ben in vorm, maar het kan nog beter.''

Doordat iedereen zich weer moest bewijzen heeft Hoekman een schokeffect veroorzaakt, denkt de Ermeloër. ,,Hij is duidelijk en vertelt precies wat hij van ons verwacht. Freddy was meer een tactische trainer, bij Lucas draait alles om winst, wilskracht en strijdlust. Vooral op dinsdag spelen we korte, felle partijtjes gericht op de winst. De ene visie past beter bij een spelersgroep dan de andere. In de vorige periode gingen de koppies bij een tegengoal naar beneden en werd het vaak een grote uitslag. Onder deze trainer hebben we elf punten uit de laatste vijf wedstrijden. Het plezier is terug en het team krijgt veel meer vertrouwen. Eerst waren we blij met nacompetitie, nu ga ik ervan uit dat we ons veilig spelen. Als ik dan nog een paar keer scoor, heb ik een redelijk seizoen gedraaid.''