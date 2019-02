Nunspeet-speler Galea loopt stage bij Malta O21

Galea kreeg een oproep van de Maltese voetbalbond om een trainingsstage bij de Onder 21-ploeg van het eiland in de Middellandse Zee mee te maken. Dat zag Galea, van wie de vader uit Malta komt, wel zitten. De Nunspeet-speler trainde een week met zijn leeftijdgenoten van Malta en wacht nu af of hij in de toekomst een nieuwe oproep krijgt.