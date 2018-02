Nunspeet strikt Van Wetering

Van Wetering (22) begon bij DVS'33 als speler van de eerste selectie aan het seizoen. Mede door een blessure raakte hij verzeild op het tweede plan. In Nunspeet wil Van Wetering zich komend seizoen weer op de voorgrond tonen.

Ook Ramazan tekende zijn verbintenis in Nunspeet, de rechtsback kwam bij VVOG niet in aanmerking voor een plaats in de hoofdmacht.