Nunspeet stuurt Smit weg en haalt Hoekman binnen

Bestuur en technische commissie van Nunspeet hebben besloten om Smit aan de kant te zetten. De trainer, oud-speler van de club, zat in de laatste maanden van zijn tweejarige verblijf bij Nunspeet. Voor het aanstaande seizoen is Erwin Brem (nu Hierden) aangesteld.

Hoekman zat sinds het afscheid bij Urk in de zomer van 2017 zonder club. Hij was in het seizoen 2010/2011 al interim-coach in Nunspeet na de breuk met Edwin van Nijen. Nunspeet verloor de laatste zes competitiewedstrijden en deelt de voorlaatste plaats met Enter Vooruit, met een puntje meer dan asv Dronten. De nummer laatst degradeert.