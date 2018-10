Nunspeet treft met SDV Barneveld een slimmere tegenstander: 1-3

Net iets slimmer en volwassener. Dat was na afloop de consensus om het verschil tussen Nunspeet en SDV Barneveld te duiden. De bezoekers waren in het duel in de eerste klasse D niet zoveel beter, maar gingen toch met de volle buit aan de haal: 1-3.