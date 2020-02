Nunspeet vertrouwt op Brem en verlengt met trainer

De 42-jarige Brem was vorige zomer de opvolger van Freddy Smit. Met Nunspeet moet hij nog alle zeilen bijzetten om in de eerste klasse te blijven. Momenteel staat de club twaalfde met dertien punten, een positie die aan het einde van het seizoen betekent dat er nog nacompetitie gespeeld moet worden.

‘Met het verlengen van het contract spreken het bestuur en de technische commissie hun vertrouwen uit in de hoofdtrainer’, schrijft Nunspeet op de website. Brem kwam aan het begin van het seizoen over van Hierden, waar hij één jaar werkte. Daarvoor was hij coach van Hatto Heim, Owios en ‘t Harde.