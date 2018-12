Nunspeet volslagen kansloos tegen DTS

In de derde minuut kwam Nunspeet al heel goed weg toen DTS een gigantische kans liet liggen, maar drie minuten later werkte verdediger Jordy van Dalen de bal na een corner alsnog tegen de touwen. Na ruim twintig minuten spelen bekroonde Frank Hol een fraaie aanval met de 0-2. Twee minuten later werd diezelfde Hol alleen voor de keeper gezet, wederom rondde hij koeltjes af.

Weer twee minuten later kreeg DTS een penalty, maar Jasper Verstraten kreeg de pingel niet langs keeper Dekker. Diezelfde keeper weerhield later Hol nog een aantal keer van scoren. Twintig minuten voor tijd viel de 0-4 dankzij Jurriën van der Horst. Nunspeet kreeg in de laatste tien minuten nog wat kansen op de eretreffer, maar de bal ging er niet in. Eenmaal leek dat wel te gebeuren, maar het leer werd van de lijn gehaald.