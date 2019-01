Nunspeet wint burenruzie eenvoudig van Hierden

Zonder al te grote kansen te creëren, nam Hierden vanaf het begin het initiatief. Echter was het de thuisploeg die de score opende: Lars van Wetering ramde een afgeslagen voorzet in de kruising. Daarna ging het gelijk op, Nunspeet gunde Hierden de bal, maar schakelde een aantal keer razendsnel om.

Dat probeerden de bezoekers ook wel, maar tot kansen leidde dat niet. Nunspeet had weinig moeite om de Hierdenaren van zich af te houden en kreeg zelfs ruimte om de score verder op te voeren. Via opnieuw Van Wetering slaagde de ploeg daar in: 3-0. Daardoor kon de ploeg drie belangrijke punten bijschrijven.