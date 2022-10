Nunspeet zit in de opbouwfase maar komt nog tekort voor een goed bekerresultaat

Michalis Spiridakis is na 5 jaar Go Ahead Eagles terug bij FC Zutphen: ‘Dat was geen moeilijke keuze’

Debuteren, promoveren en op de bank zitten in een volgepakte Adelaarshorst. Michalis Spiridakis (21) kan het allemaal afvinken. Toch is hij na vijf seizoenen Go Ahead Eagles weer terug bij ‘zijn’ FC Zutphen. „Het werd veel en ik wilde even een stapje terug doen.”

14 oktober