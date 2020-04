Nunspeter Niebeek kiest toch weer voor club in Groningen

Niebeek speelde eerder in Groningen, bij Oranje Nassau. Hij keerde vorige zomer terug bij Nunspeet, maar heeft ervaren dat de afstand tussen studiestad en voetbalclub toch aan de grote kant is. ,,Groen Geel is een club die ik, sinds ik er met Oranje Nassau 2 eens kwam, altijd nauw ben blijven volgen.’’

Op sportpark Corpus den Hoorn staat komend seizoen Richard Poortman als nieuwe trainer voor de groep, die in de afgebroken competitie als tweede eindigde in de derde klasse C. ,,Ik ben een voetballende verdediger, die best een tikkie kan uitdelen als het moet. Ik begreep dat Groen Geel nog wel zo’n speler kon gebruiken. Nou, hier ben ik’’, stelt Niebeek.