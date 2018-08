Nwankwo Kanu is de mentor van Sophia Omidiji

Niemand minder dan Sophia Omidiji komt de voetbalsters van FC RDC versterken. Het verhaal van de in Las Vegas opgegroeide Nigeriaanse international. ,,Ik voelde me direct thuis."

Een hele rij Nigerianen gaf de eredivisie in het verleden kleur. Denk aan Babangida, Finidi, Kanu. De twee laatsten maakten de succesvolle Ajax-puzzel van Louis van Gaal in de jaren negentig compleet. Op een heel ander niveau en ruim twee decennia later hoopt Aat Booij op een soortgelijk scenario. De trainer van het eerste vrouwenelftal van FC RDC heeft dit seizoen tot zijn verrassing de beschikking over Sophia Omidiji.

Go Ahead Eagles

De 21-jarige aanvalster heeft een Nigeriaanse vader en een Amerikaanse moeder. Twee jongere broers - Lateef (14) en Rasheed (10) - zijn in de jeugdopleiding van Go Ahead Eagles komen voetballen. Het gezin woont sinds enkele jaren in Nederland vanwege het werk van pa Omidiji. Sophia kwam uit voor PSV/FC Eindhoven, KAA Gent en Excelsior/Barendrecht. Door een verhuizing naar Deventer strijkt ze neer op Sportpark Borgele en verruilen de broertjes Feyenoord en FC Den Bosch voor een roodgeel tenue.

Het meest in het oog springende team waarvan Sophia deel uitmaakt, is het nationale elftal van Nigeria. Ze draagt het shirt met trots. Het zal onwerkelijk zijn als international rond te lopen op amateurvelden in de regio Deventer. Maar de aanvalster stelt zich graag ten dienste van FC RDC. ,,Ik voelde me direct thuis", zegt Omidiji, die ook een rol krijgt als coach van de Meidenvoetbal Academie Deventer, waar ze zich ontfermt over het Onder 16-elftal.

Hitte

Ze voelt zich heerlijk in Nederland en Deventer. Ze moest deze zomer een beetje grinniken bij het massale geklaag over de hitte. ,,Ik ben opgegroeid in Las Vegas, in de woestijn van Nevada. Daar is het pas heet!''

Ze verhaalt over een omgeving van cactussen, hagedissen en andere reptielen. Dan is het aangeharkte Nederland met zijn brave loofboompjes toch even anders. ,,Mooi toch, zo groen? Ik vind dit een heel fijne plek om te leven.''

Leergierig

Als voetbalster is ze leergierig. Waar ze in Nigeria en de VS vaak wordt gelanceerd en iets nuttigs moet zien te doen met een dieptepass, kan ze zich in Nederland bekwamen in het positiespel. Om uiteindelijk een completere speelster te worden. En daar werkt ze heel bewust aan. ,,Stel dat een trainer betere aanvallers heeft, dan moet je op de bank zitten. Als je ook op andere posities uit de voeten kan, is dat een voordeel.''